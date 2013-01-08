صدور أول طابع إيرادات يحمل اسم دولة فلسطين

أصدرت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أول طابع يحمل اسم "دولة فلسطين"، وهو طابع إيرادات خاص باستخدام السفارات والممثليات الفلسطينية حول العالم، وقد صدرت الطوابع من فئة الدولار، بسبب عدم وجود عملة فلسطينية حتى الآن.ويتعذر حتى الآن على الفلسطينيين إصدار طوابع بريدية عادية باسم دولة فلسطين، نظراً لرفض إسرائيل التعامل مع أي وثائق تحمل اسم الدولة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قد قرر البدء في إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص مركبات وطوابع بريدية تحمل اسم "دولة فلسطين"، وذلك من أجل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقاضي بمنح السلطة الفلسطينية صفة دولة مراقب لا تتمتع بالعضوية في المنظمة الدولية.



غير أن مصادر رسمية رجحت أن يتم تأجيل تفعيل القرار السيادي الفلسطيني على الصعيد الداخلي، نظراً لرفض إسرائيل التعامل مع أي وثائق تحمل اسم دولة فلسطين، وهو ما من شأنه أن يضع الكثير من التعقيدات أمام حركة المواطنين الفلسطينيين وتعاملاتهم اليومية المرتبطة قصراً مع إسرائيل.