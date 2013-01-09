مظاهرات الأنبار تجبر العراق على إغلاق حدوده مع الأردن آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1434 هـ - 09 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: بغداد - العربية، وكالات

أفاد مراسل "العربية" في العراق بأن وزارة الدفاع قررت إغلاق معبر طريبيل العراقي على الحدود الأردنية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولأجل غير مسمى، بسبب التظاهرات القائمة في الأنبار منذ 18 يوماً.



ودخل القرار حيز التنفيذ في السادسة من صباح اليوم، وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن "مديرية الأمن العام في الأردن تلقت إخطارا من الجهات المعنية في الجمهورية العراقية مفاده أن الحدود العراقية ستغلق من جانب واحد عند منفذ طريبيل الحدودي (بين البلدين)، اعتبارا من الأربعاء وذلك لأسباب خاصة لديهم".



وأضافت "بترا" أن "مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين وسائقي الشاحنات والخاص بعدم التوجه إلى الحدود العراقية في الوقت والتاريخ أعلاه، تجنبا لانتظارهم المطول ولتوفير الوقت والجهد عليهم ولحين الإعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية والإعلان عن ذلك من قبل مديرية الأمن العام عبر وسائل الإعلام المختلفة".



وأشارت الوكالة إلى أن "الاتصالات جارية عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية مع الجانب العراقي للتنسيق ومتابعة هذا الأمر".



ويعد معبر طريبيل، الذي يبعد عن عمان 370 كلم، المنفذ الوحيد بين البلدين، ويشهد على الدوام حركة نقل للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن من خلال الصهاريج.



ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان، إن التظاهرات لا تعرقل حركة التجارة مع الأردن. وأضاف الشعلان أن الطريق الدولي السريع سالك بشكل كامل، مؤكداً أن المتظاهرين يقدمون الخدمات للمسافرين على هذا الطريق.