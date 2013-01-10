المعارك تحتدم في منطقة دارفور بغرب السودان آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: الخرطوم - رويترز

نقلت قوة دولية لحفظ السلام عن زعيم محلي قوله إن متمردين استولوا على بلدتين في دارفور، بينما احتدمت المعارك في جزاين، المنطقة المضطربة في غرب السودان.







وفي حين نفى الجيش السوداني النبأ، أعلنت قوة حفظ السلام الدولية يوناميد أن حاكم وسط دارفور يوسف تبن أبلغها أن مجموعة مسلحة استولت على بلدتي جولو وروكيرو في منطقة جبل مرة.







وأوردت القوة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في بيان صادر عنها أن قرابة 850 عائلة تركوا ديارهم وفروا إلى قرية نرتيتي بسبب المعارك، ويعتقد أن عائلات أخرى تهيم في الجبال بحثاً عن ملاذ آمن.



في المقابل نقل المركز الإعلامي عن متحدث باسم الجيش قوله إن الجيش صدّ هجوماً شنه متمردون تابعون للفصيل الذي يتزعمه عبدالواحد محمد النور من جيش تحرير السودان، على المنطقة نفسها وأن أكثر من 30 مقاتلا لقوا حتفهم في هذا الاشتباك.



وقال إبراهيم الحلو، المتحدث باسم هذا الفصيل إن قواته تسيطر سيطرة كاملة على منطقة جولو بعدما صدوا هجوما للجيش. وأضاف أن عدداً كبيراً من جنود القوات الحكومية لقي حتفه.