انفجار سيارة في تل أبيب يستهدف زعيم منظمة إجرامية آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1434 هـ - 10 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: القدس - فرانس برس

انفجرت سيارة في تل أبيب، بعيد ظهر اليوم الخميس، قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية، كما أعلن متحدث باسم الشرطة أن "القضية إجرامية"، بحسب العناصر الأولى للتحقيق، وفقاً لوكالة فرانس برس.







وقال ميكي روزنفلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن "سيارة انفجرت في تل أبيب، وإنها قضية إجرامية على ما يبدو، وتصفية حسابات".



وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أشارت من جهتها إلى "إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة".



كما قالت الإذاعة العامة إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بشكل غير خطير"، وإن الانفجار استهدف نيسيم هالبيرون، زعيم أحد أبرز عائلات الجريمة المنظمة في إسرائيل.



ونجا هالبيرون من سبع محاولات لاغتياله على الأقل، وكان آخرها قبل ستة أشهر في منطقة رمات غان بالقرب من تل أبيب، وأضافت الإذاعة أنه لم يكن في السيارة لحظة انفجارها.



وتشهد إسرائيل منذ عدة سنوات، حروباً بين العصابات فيها العديد من عائلات الجريمة المنظمة، وكانت الشرطة الإسرائيلية في عام 2006 أنشأت وحدة خاصة "وحدة 443" لمحاربة الجريمة المنظمة.



كما قتل وأصيب عشرات من الإسرائيليين في السنوات الأخيرة، خاصة في تل أبيب ونتانيا وبات يام فيما يعرف بأنه تصفية حسابات.