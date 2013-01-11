إيطاليا تعيد إلى تونس يخت بن علي ومبلغاً مالياً كبيراً آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: روما - رويترز

قضت محكمة إيطالية بإعادة يخت فاخر يخص الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى تونس، بعدما تمت مصادرته عقب الإطاحة به في أول ثورات "الربيع العربي".



وقالت المحكمة في روما في بيان لها: "إن اليخت، إضافة إلى مبلغ كبير من المال مودع في حساب بنكي إيطالي، سيتم إرسالهما إلى تونس في أقرب وقت"، ولم تذكر تفاصيل عن حجم الأموال.



وأضافت المحكمة أن السلطات التونسية طلبت من إيطاليا احتجاز اليخت وأصول أخرى بعد سقوط بن علي، وطالبت تونس بعد ذلك بإعادة الممتلكات، وهو ما وافقت عليه المحكمة.



يذكر أن تونس بدأت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مزاداً علنياً لمدة شهر لبيع أصول لبن علي وأقاربه بهدف جمع أموال لخزينة الدولة، وتشمل الأصول عشرات السيارات الفاخرة والرياضية كان يملكها الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي.



وفر بن علي إلى السعودية بعد أن عمت الاحتجاجات تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وحكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهم تتراوح بين الفساد والتعذيب والقتل.