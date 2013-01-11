زعماء شيعة بباكستان يدعون الجيش للتدخل بعد تفجيرات كويتا آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: باكستان - رويترز

دعا زعماء شيعة في باكستان الجيش اليوم الجمعة إلى السيطرة على كويتا لحماية الأقلية المسلمة بعد واحدة من أسوأ الهجمات الطائفية في تاريخ البلاد.



وأكدوا لوكالة "رويترز" أنهم لن يسمحوا بدفن القتلى الذين سقطوا الخميس في تفجيري كويتا الى أن تنفذ مطالبهم.



وشهدت باكستان سلسلة هجمات بينها عمليتان انتحاريتان استهدفتا نادياً للسنوكر في منطقة كويتا جنوب غرب باكستان يقصده مسلمون شيعة، أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص في حصيلة هي الأكبر في يوم واحد منذ 2007.



وفجر انتحاريان عبوة ناسفة وسيارة مفخخة في ناد مكتظ للسنوكر بالمدينة التي يشكل الشيعة غالبية سكانها حسب ما أفادت الشرطة، فيما أعلنت جماعة عسكر جنقوي المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف أكبر عدد من الضحايا.