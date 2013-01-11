غواصة نووية أمريكية تصطدم بسفينة مجهولة في الخليج آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: واشنطن - فرانس برس ورويترز

صدم منظار غواصة نووية هجومية أمريكية عقب عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، سفينة لم تُحدد هويتها، من دون التسبب بأضرار كبيرة أو حدوث إصابات، كما أفاد الأسطول الأمريكي الخامس، الذي يتمركز في البحرين، في بيان، الجمعة.







وأفاد البيان بأن الغواصة "جاكسونفيل"، وهي من نوع لوس أنجلوس، "صدمت سفينة خلال عملية في الخليج" في الخامسة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، الثانية بتوقيت غرينتش.



وفي وقت سابق، ذكر مسؤول في البحرية الأمريكية - رفض ذكر اسمه - أن الغواصة ربما اصطدمت بسفينة صيد.



وأضاف البيان أن الغواصة طفت إثر الحادث، للتحقق مما إذا كانت السفينة، التي لم يتم التعرف إليها، أصيبت بأضرار، لكن السفينة واصلت سيرها في الوجهة نفسها وبالسرعة نفسها من دون إطلاق نداء استغاثة.







وتضرر أحد منظاري الغواصة، ولم يؤثر الحادث في مفاعلها النووي ومحرك الدفع.







وذكر الأسطول الخامس أن طائرة استطلاع (بي-3) استكشفت المنطقة، ولم تعثر على حطام أو أي سفينة بحاجة للمساعدة.







ويُخشى أن يؤدي أي حادث بحري مع قطعة بحرية أمريكية إلى أزمة، نظراً للتوتر بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.



وفي أغسطس/ آب الماضي، وقع تصادم بين مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة وناقلة نفط في الخليج العربي.







وهددت إيران بإعاقة تسيير حاملات النفط العابرة لمضيق هرمز رداً على العقوبات الدولية المفروضة عليها بهدف ثنيها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.