أنقرة تطالب باريس بتفسير لقاء أولاند بمتهمات بالإرهاب آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: اسطنبول - رويترز

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى تفسير سبب لقائه بناشطات كرديات قتلن بالرصاص الأسبوع الماضي في باريس.







وقال أولاند إن إحدى الضحايا- وهن ثلاث نساء على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه جماعة إرهابية- معروفة لديه.



وألقى قتل الثلاثة في وسط باريس يوم الخميس بظلاله على مبادرة جديدة أطلقتها حكومة أردوغان لبدء عملية سلام تهدف إلى إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 28 عاما ضد تركيا.



وقال أردوغان، في كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال اليوم، إنه يجب أن تلقي فرنسا الضوء على هذه الواقعة.. يجب أن يفسر الرئيس الفرنسي لشعب تركيا والعالم سبب لقائه بأعضاء منظمة إرهابية.



وبثت قناة "سي.ان.ان ترك" التلفزيونية التركية تصريحاته على الهواء مباشرة.