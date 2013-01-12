إسبانيا تصادر معدات في طريقها للبرنامج النووي الإيراني آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: مدريد - فرانس برس

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، في بيان، تفكيك تجهيزات معدة للاستخدام في إطار البرنامج النووي الإيراني.







وتم اعتقال شخصين في إطار هذه العملية التي بدأ التحقيق فيها قبل 10 أشهر.



واعترضت الشرطة عند حاجز مروري شمال إسبانيا، شاحنة كانت "الوجهة النهائية لحمولتها، العائدة ملكيتها لشركة فلوفال إسبانيا، هي إيران"، بحسب البيان.







وأوضحت الوزارة أن الحمولة "كانت مكونة من صمامات معروفة باسم انكونيل 625، وهي مادة تضم مزيجاً مكوناً من أكثر من 25% من النيكل، و20% من الكروم، ما يعطيها مقاومة عالية ضد الصدأ ويجعلها صالحة للاستخدام بشكل خاص في المجال النووي".







وأكدت الشركة المالكة للحمولة في بيان أنها تحترم "الإطار القانوني الدولي"، وأن المعدات التي صادرتها الشرطة وهي 44 صماماً صناعياً، "لا يمكن استخدامها في المجال النووي".







وأشارت الشرطة من جانبها إلى أن الاتحاد الأوروبي يحظر بوضوح تصدير أي "تكنولوجيا باستخدام مزدوج"، مدني وعسكري، لإيران في مواجهة "خطر استخدام هذه المعدات في تطوير البرنامج النووي" الإيراني.







وأوضحت وزارة الداخلية أن شركة فلوفال إسبانيا تستخدم "شركات وهمية" في دولة أخرى لإتمام عمليات التسليم، وتستلم الأموال لقاء عمليات الشحن عن طريق مصارف في دول أخرى.







وأضافت أن الشركة الإسبانية "أقامت أيضاً علاقات تجارية مع كيانات إيرانية مدرجة على القوائم الموضوعة من الاتحاد الأوروبي، ولديها صلات بالبرنامج النووي" الإيراني.