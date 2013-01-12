اتفاق ليبي تونسي جزائري على التنسيق الأمني الحدودي آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: دبي - قناة العربية

أعلن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، خلال مؤتمر صحافي مع رئيسي وزراء تونس والجزائر في مدينة غدامس غربي ليبيا، أن الدول الثلاث اتفقت على تعزير أمن الحدود بينها، إضافة إلى عقد لقاءات دورية لمتابعة التطورات.



وحول ملف مالي قال زيدان إن الدول الثلاث ترغب بتسوية الأزمة بالحوار، لكن إذا اقتضى الأمر غير ذلك فليكن، في إشارة إلى التدخل العسكري.



أما رئيس الوزراء الجزائري، عبدالمالك السلال، فقال إن الدول الثلاث توصلت إلى تنسيق الأعمال والإمكانات للحفاظ على أمنها، وأضاف أن شعوب المنطقة عانت كثيراً من انعدام الأمن، ولا بد من استرجاعه مهما تكلف الأمر.



من جهته، أكد رئيس الوزراء التونسي أن هذا اللقاء في غدامس الليبية يأتي من أجل التصدي لكل من يهدد مجتمعات الدول الثلاث ليبيا وتونس والجزائر، إضافة إلى كل ما يهدد أمن الشعوب.