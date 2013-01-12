عشائر الأنبار تهدد الحكومة العراقية بفتح منفذ حدودي بالقوة آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

تنتهي، السبت، المهلة التي حددها زعماء عشائر الأنبار، للحكومة العراقية، أمس الجمعة، بفتح منفذ الطريبيل الحدودي مع الأردن خلال 24 ساعة، وهددوا الحكومة بفتحه بأنفسهم إذا ظل مغلقاً.



ووجه الشيخ علي الحاتم سليمان، أحد شيوخ الأنبار، رسالة إلى عشائر بني مالك التي ينتمي إليها رئيس الوزراء بأن تتخذ موقفاً من رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، وإلا سيكون لهم موقف آخر.



وجاءت تصريحات زعماء العشائر في تجمع عشرات آلاف المصلين في "جمعة الرباط" في الأنبار على الطريق الدولي المقطوع منذ 3 أسابيع.



وشارك عشرات الآلاف في مظاهرات الجمعة بشوارع بغداد ومدن عراقية أخرى تعبيراً عن غضبهم من المالكي، وسط تشديد على سلمية التحرك من جهة، والإصرار على عدم التراجع حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين.



وتتواصل هذه الاحتجاجات الحاشدة منذ ثلاثة أسابيع، تعبيراً عن استياء عميق وغير مسبوق بين السنة الذين يقولون إن حكومة المالكي، التي يقودها الشيعة، همشتهم، مما يزيد المخاوف من انزلاق العراق إلى الصراع الطائفي الذي شهده منذ عدة سنوات.