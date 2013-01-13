قنصل إيطاليا في بنغازي ينجو من إطلاق نار على سيارته آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: طرابلس - رويترز وفرانس برس

نجا قنصل إيطاليا في بنغازي بشرق ليبيا، السبت، من اعتداء حين تعرضت سيارته المصفحة لإطلاق عيارات نارية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر أمنية محلية.







وذكرت الوكالة أن القنصل، غويدو دي سانتيس، كان يستقل سيارته في بنغازي حين تعرضت لإطلاق النار، نافية وقوع إصابات.







وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية ومصدر أمني في ليبيا وقوع الحادث، وسلامة الدبلوماسي الإيطالي.



ويعد أمن الغربيين في ثاني أكبر مدينة في ليبيا مصدر قلق، منذ أن قتل السفير الأمريكي و3 من موظفي السفارة الأمريكية في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.