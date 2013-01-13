مقتل 14 جندياً باكستانياً في انفجار قرب الحدود الأفغانية آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: باكستان - فرانس برس

قتل 14 جندياً باكستانياً على الأقل، وأصيب 25 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في المنطقة القبلية على الحدود مع أفغانستان، كما أعلن مسؤولون.







وانفجرت القنبلة عند مرور قافلة عسكرية في قرية دوسالي في إقليم وزيرستان الشمالية القبلي، معقل مسلحي طالبان، كما قال مسؤول عسكري كبير.



وتشهد منطقة الحزام القبلي على الحدود الأفغانية - الباكستانية توتراً ملحوظاً، راح ضحيته العشرات من المدنيين وجنود الجيش الباكستاني.



وقتل أكثر من 50 شخصاً في مدينة كويتا الباكستانية، جراء تفجير سيارة مفخخة، استهدف مقهى شعبياً، وكان الضحايا من الطائفة الشيعية.



وطالب ذوو القتلى من الجيش الباكستاني زيادة تواجده وفرض سيطرته على كويتا، لوضع حد للعنف الذي يستهدفهم.



ومن جهتهم، قال سكان محليون إن مروحيات عسكرية وصلت إلى المكان بعد الهجوم، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحي طالبان غالباً ما يهاجمون القوات الأمنية في تلك المنطقة.







وشبكة "حقاني" المرتبطة بالقاعدة، والتي تنشط في وزيرستان الشمالية وحملت مسؤولية بعض أعنف الهجمات في أفغانستان، تشكل ملفاً شائكاً في العلاقات بين إسلام اباد وواشنطن.







فقد طالبت واشنطن مراراً باكستان بأن تتحرك ضد شبكة حقاني التي وصفها جنرال أمريكي سابق بأنها "ذراع" لأجهزة الاستخبارات الباكستانية، في حين تقول إسلام اباد إنها ستتحرك وفقاً لحاجاتها وأولوياتها وليس بناء على رغبة حكومة أجنبية.







وتقول إسلام أباد إن أكثر من 35 ألف شخص قتلوا بسبب الهجمات في البلاد منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.