وزراء الخارجية العرب يبحثون وضع اللاجئين السوريين في لبنان آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - العربية

عقد وزراء الخارجية ومندوبو دول الجامعة العربية في القاهرة، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة وضع اللاجئين السوريين في لبنان، في وقت وجه فيه مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان رسالة حدد فيها احتياجات اللاجئين وضرورة تشكيل لجنة عربية لتوزيعها.



وأكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عدنان منصور، أن لبنان غير قادر على تحمل أعباء متطلبات النازحين وحده. وأضاف أن في لبنان أكثر من مئتي ألف نازح سوري، 75% منهم نساء وأطفال، ولا توجد أماكن فورية لإيوائهم ولو بشكل مؤقت.



في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أن النظام السوري لا يزال يتجاهل عمق التحرك الشعبي ويواجه بالعنف، كما طالب بضرورة إطلاق حل سياسي شامل.



وطالب العربي بضرورة تدخل مجلس الأمن لإصدار قرار يلزم الأطراف المتنازعة في سوريا على وقف إطلاق النار.