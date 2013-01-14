البنتاغون إيران تتجسس على إسرائيل لصالح حزب الله آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: دبي - قناة العربية

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن إنشاء طهران لمحطات استخبارات على مرتفعات الجولان السورية، بهدف التجسس على إسرائيل ولصالح حزب الله منذ أعوام.



وجاء في تقرير حمل عنوان "لمحة عن وزارة المخابرات والأمن الإيراني" ونشرته صحيفة World Tribune الأمريكية أن محطات تنصت إلكترونية أنشأت في سوريا بتمويل من الحرس الثوري الإيراني، الأولى نصبت على هضبة الجولان من الطرف السوري قبالة الحدود الإسرائيلة وتحتوي على معدات تكنولوجية متطورة، بينما أنشأت المحطة الثانية في منطقة الجزيرة شمال سوريا، ويقوم على تشغليها أفراد من الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع السلطات السورية.



وأشار التقرير إلى أن محطات التجسس كانت نشطة منذ عام 2006 في جمع معلومات استخباراتية والتنصت على إسرائيل لصالح حزب الله، وأن إيران خططت لإنشاء محطتين إضافيتين وتشغيلهما بحلول عام 2007.



وجاء الرد الإسرائيلي على هذه المعلومات على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، حيث أكد أن بلاده ستواصل مواجهة القضية الإيرانية رغم انتقادات العالم.