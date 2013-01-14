تدهور العلاقات الأمريكية الروسية يهدد سياسة أوباما الخارجية آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قبل أيام من تأدية الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، رأت الواشنطن بوست أن تدهور العلاقات الأمريكية - الروسية يهدد برنامج السياسة الخارجية لأوباما.



وقالت الصحيفة الأمريكية إنه من سوريا وإيران إلى كوريا الشمالية وأفغانستان فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمسك بأوراق يمكنه استخدامها لمساعدة أو إلحاق الضرر بأهداف إدارة أوباما، ورأت أن الرئيس الأمريكي في حاجة للمساعدة الروسية لسحب جنوده من أفغانستان وهو أيضا يريد تعاون الروس أو على الأقل اتفاقاً بعدم التدخل في جبهات دولية أخرى.