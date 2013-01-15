الصحوة الإسلامية أول صحيفة شيعية تصدر في تونس آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: تونس - منذر بالضيافي

أقدمت الطائفة الشيعة في تونس، لأول مرة، على إصدار صحيفة أسبوعية، حملت اسم "الصحوة الإسلامية"، وصدر عددها الأول أمس الاثنين 14 يناير/كانون الثاني، بمناسبة الذكرى الأولى لقيام الثورة التونسية.



ويذكر أن المذهب الشيعي عاد إلى تونس بعد الثورة، ولا يستبعد المراقبون أن تكون هذه العودة بغطاء إيراني، إذ إن هذا المذهب عاد تحت مسمى "مذهب الإمامية الاثنا عشرية" السائد في العراق وإيران خاصة.



وقد سادت الشيعة الإسماعيلية في تونس زمن قيام الدولة الفاطمية في البلاد بين 909 و969 ميلادية قبل انتقال الخلافة التي تحمل نفس الاسم لتقيم دولتها في مصر التي استمر عهدها حتى سنة 1171م.



وعاد بعدها التونسيون الذين أعلنوا استقلالهم عن الخلافة الفاطمية، إلى المذهب السني المالكي الذي كان سائداً قبل تولي الفاطميين الشيعة حكم البلاد التونسية.



وحالياً تسري تسريبات في تونس تتحدث عن وجود خلايا شيعية في البلاد. وصرح الدكتور محمد التيجاني السماوي، أحد الدعاة الشيعة وأحد أقدم من انتقلوا من المالكية إلى التشيع قائلاً: "إن عدد الملتحقين بالمذهب الشيعي يعدون بالألوف، والسلطة التونسية تترك لهم حرية العقيدة"، حسب ما جاء في "حوارات".



ويرى الأستاذ محمد ضيف الله أن المدخل إلى التشيع في تونس كان ولا يزال سياسياً، حيث ارتبط في البداية بالثورة الإيرانية. وأضاف أستاذ التاريخ في جامعة منوبة: "أن هذه الظاهرة استندت إلى انتصارات المقاومة في لبنان وعلى رأسها تنظيم حزب الله".