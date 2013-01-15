العيفان لـالعربية قبل مقتله هناك حرب ضد أهل الأنبار آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العراق - أحمد الحمداني

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كانت آخر كلمات النائب عيفان سعدون العيساوي، لقناة "العريبة" قبل مقتله الثلاثاء في هجوم انتحاري قوله إن هناك حرباً على أهل محافظة الأنبار الثائرة ضد حكم المالكي منذ أسابيع.



والأربعاء، انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة موكب تشييع جثمان العيساوي، ما أدى إلى إصابة شخص واحد في حصيلة أولية. وتوقف موكب التشييع قبل وصوله الى المقبرة جنوب الفلوجة.



وقتل النائب عن القائمة العراقية، العيساوي، في هجوم انتحاري بحزام ناسف أسفر عن مقتل خمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة من حراسه، جنوب مدينة الفلوجة غرب بغداد.



وقال العيساوي أيضاً قبل مقتله لقناة "العربية": "إغلاق منفذ طريبيل كارثة كبرى بالنسبة لنا، وهذا يعد حصاراً على أهل الأنبار، وإعلان حرب على السنة وعلى محافظة الأنبار".



وأضاف: "ناشدت الثلاثاء من خلال مجلس النواب العراقي لعقد جلسة طارئة للجنة الأمن والدفاع لبحث هذا الموضوع".



وقال صهيب حقي، مدير مكتب النائب المغدور، "فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه على النائب العيساوي عندما كان يتفقد طريق الحولي بين الفلوجة والعامرية (جنوب المدينة) ما أسفر عن مقتله بالإضافة إلى ثلاثة من حراسه ومدنيين اثنين".



وقال مراسل قناة "العربية" إن العيساوي كان متوجهاً من منزله في ضواحي الفلوجة إلى ساحة الاعتصام.



وأكدت الشرطة العراقية ومستشفى الفلوجة مقتل النائب العيساوي.



والنائب العيساوي شخصية عشائرية معروفة في الفلوجة، وهو قيادي في صحوة العراق الذي قاتل التنظيمات الإرهابية، كما قال مراسل "العربية" إن النائب تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة.