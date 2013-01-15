تحذير من امتلاك إيران لقنبلة نووية في منتصف 2014 آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - قناة العربية، سعود الزاهد

حذر مركز دراسات أمريكي من أن إيران ستكون قادرة على امتلاك قنبلة نووية واحدة على الأقل بحلول منتصف 2014، لأن العقوبات التي فرضت عليها أضعفت اقتصادها لكنها لم تنجح في وقف برنامجها النووي.



ودعا معهد العلوم والأمن الدولي، وهو هيئة خاصة تعارض الانتشار النووي في تقرير إلى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية أكثر قسوة، مع الضغط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لكي يعزلوا إيران.



وكان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار إيران الشهر الماضي لإجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني واستطلاع الوضع في موقع "بارتشين" العسكري بالقرب من طهران ولكن رفضت طهران هذا المطلب، فعاد الوفد أدراجه دون نتيجة تذكر.



وتؤكد السلطات الإيرانية أن موقع بارتشين عبارة عن منشأة عسكرية لا صلة لها بالأنشطة النووية في حين تتحدث مصادر استخباراتية غربية عن قيام إيران بتجارب نووية محتملة في هذا الموقع، وتؤكد أن السلطات الإيرانية أقدمت في الأشهر الأخيرة على عملية تطهير واسعة النطاق في "بارتشين"، بغية إخفاء آثار هذه التجارب.



ويتهم الغرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسعي لإنتاج أسلحة نووية ففرض عقوبات شديدة على طهران في مختلف المجالات الصناعية والمالية والتي طالت النظام المصرفي وصناعات النفط والغاز، الأمر الذي أدخل الاقتصاد الإيراني في أزمة خانقة تمثلت في هبوط سعر الريال الإيراني بشدة أمام العملات الأجنبية.