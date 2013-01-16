إسرائيل تطرح عطاءات لبناء 198 وحدة استيطانية بالضفة الغربية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: القدس - فرانس برس

نشرت وزارة الإسكان الإسرائيلية اليوم الثلاثاء استدراج عروض لبناء 198 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نسبته وكالة "فرانس برس" لمنظمة "القدس الدنيوية" (تريستريال جيروزاليم) المناهضة للاستيطان.







وقال داني سيدمان مدير "القدس الدنيوية" إن إدارة الأملاك الإسرائيلية أصدرت "استدراجات عروض جديدة لبناء 84 وحدة سكنية في الخليل، و114 وحدة في افرات" المستوطنة القريبة من مدينة بيت لحم الفلسطينية.







كما أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في تقرير الأربعاء الماضي أن العام 2012 سجل رقما قياسيا على صعيد الاستيطان، إذ أعطت خلاله حكومة نتانياهو الضوء الأخضر لبناء 6676 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.



وصدر استدراج العروض قبل أقل من أسبوع على موعد الانتخابات التشريعية التي يعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأوفر حظا للفوز بها.