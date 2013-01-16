التظاهرات المناهضة للمالكي تمتد إلى اليمن آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: صنعاء - جمال نعمان

امتدت التظاهرات العراقية المطالبة برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اليمن، حيث خرج المئات من الجالية العراقية الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء مرددين شعارات مناهضة لسياسة المالكي. كما طالب المتظاهرون السلطات الإيرانية بعدم التدخل في الشأن العراقي معتبرين أن الشعب العراقي بكافة أطيافه سنة وشيعة، يقفون صفاً واحداً ضد سياسة المالكي.



وردد المتظاهرون شعارات "يا مالكي ارفع ايدك الشعب العراقي ما يريدك، و بغداد حرة حرة إيران تطلع برا".



كما اعتبروا أن ما يجري في العراق من أعمال إرهابية يقوم بها أشخاص مأجورون وينفذون سياسات خارجية. وأعرب بيان صادر عن المتظاهرين عن دعم الجالية العراقية ومؤازرتها لأبناء الشعب العراقي المعتصمين في الساحات.



من جهته قال الدكتور عاصم الدليم المتحدث باسم الجالية العراقية في اليمن لـ"العربية نت": "نشجب كل أعمال العنف التي تستهدف الشعب العراقي والمدنيين في العراق ونستنكر مثل هذه الأعمال ونرفضها رفضاً قاطعاً، الشعب العراقي بكل تكويناته وبكل أطيافه وبكل تشكيلاته وحدة واحدة والدم العراقي عزيز على جميع العراقيين وبالتالي فإن جميع هذه العمليات مرفوضة رفضا باتا من قبل كافة العراقيين الشرفاء والذي يقوم بمثل هذه العمليات إنما هم أناس مأجورين ومثل هذه الأعمال غالبا ما تأتي في إطار الصراعات السياسية المحتدمة على الساحة العراقية بين أطراف العملية السياسية".



وأكد الدليم أن هناك تدخلات خارجية في العراق لتنفيذ أجندة عبث في الشأن العراقي وقال: "باعتراف اللاعبين في العملية السياسية وباعتراف السياسيين العراقيين هنالك عدد كبير من الأجهزة المخابراتية التي تعبث داخل العراق وتعبث في الشأن العراقي والأطراف والأجندات الخارجية فاعلة في العراق وتكاد تكون الحكومة العراقية لابد لها فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد من تنفذ أجندات خارجية وبشكل خاص الأجندات الإيرانية إضافة إلى التدخلات الأمريكية والصهيونية في شأن العراق".