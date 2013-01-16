الحرس الثوري الإيراني يتوقع اضطرابات شعبية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - قناة العربية

حذر قيادي في الحرس الثوري الإيراني من اندلاع اضطرابات قريبا في مدن إيران، بسبب تردي الحالة المعيشية وانعكاسات العقوبات الاقتصادية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأربعاء.



ونقلت صحيفة "أذرنيوز" الإيرانية عن العميد ناصر شعباني، رئيس كلية الحرس الثوري، أنه يتوقع ظهور قلاقل في بعض المدن بعيدا عن طهران، مضيفا أن قضايا المعيشة وسوء أحوال الطبقة العاملة يمكن أن تطلق شرارة الاضطرابات.



وأوضح شعباني أن قيادة الحرس الثوري تدرس حاليا احتمالات الاضطراب الذي قد تفجره قضايا اقتصادية مثل سوء الإدارة وتأثير العقوبات، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على المرحلة المقبلة مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية.