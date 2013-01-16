المرشح لوزارة الدفاع الأمريكية يتعهد بمنع النووي الإيراني

إشارة نادرة جداً

كشفت الإدارة الأمريكية بطريقة غير مباشرة عن سياساتها تجاه إيران في السنوات الأربع المقبلة في ظل الرئيس باراك أوباما ووزير الدفاع "العتيد"، تشاك هيغل. فقد أعلن عضو مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه التقى مؤخرا لساعة ونصف في البيت الأبيض مع المرشح للمنصب، وأن هيغل أكد خلال الجلسة أنه يرفض سياسة الاحتواء، وأن على الولايات المتحدة أن تبقي كل الخيارات على الطاولة لمواجهة إيران.وفي بيان مكتوب وزّعه السناتور شومر، نقل وعداً واضحاً من المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي أنه "سيفعل ما يجب لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، بما في ذلك استعمال القوة العسكرية".

وهذه الإشارة إلى استعمال القوّة العسكرية من قبل إدارة باراك أوباما ضد إيران نادرة جداً، وصحيح أنها لم تصدر عن الرئيس أو الناطق باسمه، لكنها تؤكّد سياسات الإدارة الأمريكية تجاه إيران، حتى أن بيان السناتور شومر ذكر أن وزارة الدفاع أبلغت المرشح لمنصب وزير الدفاع بخططها حول الخيار العسكري ضد إيران، وهذا يعني أن الأمريكيين لديهم خطط مفصّلة حول ضربة محتملة.



وكان موضوع المشروع النووي الإيراني نقطة خلافية بين الإدارة الأمريكية الحالية وصقور الجمهوريين وحتى بعض الديموقراطيين، وخصوصاً بين واشنطن وإسرائيل. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارس/آذار الماضي أمام مؤتمر إيباك (اللوبي المؤيّد لإسرائيل) إنه يرفض سياسة الاحتواء، وأن لديه "سياسة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأوضحت من قبل تكراراً خلال رئاستي أنني لن أتردد في استعمال القوة لحماية مصالح الولايات المتحدة".



وكان جزء من الخلاف مع الرئاسة الأمريكية أن أصواتاً ارتفعت في الولايات المتحدة تريد من إدارة أوباما، ليس منع إيران من الحصول على السلاح النووي، بل منعها من الحصول على إمكانية الحصول على سلاح نووي، والفرق شاسع بين هذا المطلب الذي قبل به المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني، وبين سياسة الإدارة الحالية.



أما الخلاف بين حكومة نتانياهو وإدارة أوباما، وحتى بين الرجلين، فتمحورت حول أن نتانياهو أوحى مرات عديدة أن إسرائيل ستدافع عن ذاتها، ويمكن أن تشنّ هجوماً منفرداً على إيران في محاولة لتدمير المشروع النووي، لكن التهديدات الإسرائيلية بقيت تهديدات، وصار من المفهوم لدى الأمريكيين وغيرهم أن أي عملية عسكرية ضد إيران ستكون أمراً ضخماً يفوق القدرات الإسرائيلية، وفي حين أنه ليس مقبولاً أن تجرّ إسرائيل الولايات المتحدة إلى حرب، لن يكون من الممكن لأي طرف غير الولايات المتحدة القيام بهذه العملية العسكرية الممكنة ضد إيران.

تأييد هيغل

ويبقى كلام السناتور شومر الأوضح على الإطلاق في هذا الإطار، وهو أبدى تردداً في دعم ترشيح هيغل لمنصب وزير الدفاع الأمريكي بسبب مواقف سابقة شكك فيها هيغل بالعقوبات الأحادية على إيران.



وهذه المرّة، أكد شومر، وهو أرفع عضو يهودي في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يؤيّد ترشيح هيغل إلى المنصب، وأضاف في بيانه أن هيغل سيعارض أيضاً الحوار بين واشنطن وحماس وحزب الله، كما أنه سيقترح على الرئيس الأمريكي عدم مشاركة الولايات المتحدة في مناورات أطلسية لو تابعت تركيا اعتراضها على مشاركة إسرائيل.