باكستان تحتج لدى الهند بعد مقتل جندي في كشمير

قال الجيش الباكستاني في بيان له إن مدير العمليات العسكرية سيتصل بنظيره الهندي اليوم الأربعاء للاحتجاج على مقتل جندي باكستاني في كشمير، وقال البيان إن المسؤول الباكستاني سيحتج بقوة على قتل القوات الهندية للجندي يوم الثلاثاء.وقتل جنديان هنديان وثلاثة جنود باكستانيين في كشمير منذ بداية العام، في أسوأ تفجر للعنف منذ أن اتفقت باكستان والهند على وقف لإطلاق النار قبل عشر سنوات.وسعى متحدث عسكري في كل من البلدين إلى التهوين من شأن حوادث القتل، وأصرا على أنها لن تعرقل المحادثات الرامية إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947، منها حربان في النزاع على منطقة كشمير الواقعة في جبال الهمالايا.



وكثيرا ما تقع حوادث إطلاق نار ومناوشات على طول الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين، والتي تمتد لمسافة 740 كيلومترا على خط المراقبة في كشمير، رغم هدنة تم التوصل إليها في 2003.