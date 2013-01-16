تحطم مروحية وسط لندن قرب مقر المخابرات البريطانية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: لندن - العربية.نت

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أعلنت الشرطة البريطانية أن قتيلين سقطا بعد اصطدام طائرة مروحية برافعة أعلى مبنى سكني في وسط لندن، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن شخصين آخرين نقلا إلى المستشفى.







وأكدت في الوقت نفسه عدم وجود أي مؤشر إرهابي عن الحادث الذي اشتعل على إثره حريق كبير في هيكل الطائرة ومكان سقوطها وعمل على مكافحته 60 إطفائيا.



وكانت الهليكوبتر التي قال شهود عيان إنه لم يكن بداخلها إلا شخص واحد، هو طيارها غير المعروفة هويته الى الآن، ارتطمت عند الثامنة صباحا برافعة في أعلى برج سكني في أوروبا، وهو قريب من مبنى المخابرات البريطانية والسفارة الأمريكية التي هي قيد الإنشاء، ويملك فيه عدد من المستثمرين الخليجيين شققا وعقارات.



والمبنى الذي ارتطمت به المروحية هو "ذا تاور - ون سانت جورج وورف" في حي فوكسهول المطل في جنوب لندن على نهر التايمز، والمبنى قيد الإنشاء ومؤلف من 50 طابقا، ويملك فيه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين شققا، ثم تهاوت من ارتفاع 60 طابقا الى شارع قريب.



وبثت شبكات التلفزيون البريطانية مشاهد يظهر فيها عمود من الدخان الأسود يرتفع فوق مبان في أحد شوارع العاصمة.







وقالت فرق الإطفاء في وقت سابق إنها تلقت "معلومات حول تحطم مروحية" في لامبيث أحد أحياء لندن الواقع جنوب نهر تايمز.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن شهود قولهم إن طائرة الهليكوبتر تحطمت قرب محطة للسكك الحديدية في وسط لندن.



هذا وقالت الشرطة البريطانية إنه ليس هناك ما يشير إلى صلة الإرهاب بتحطم الطائرة.







وقال متحدث باسم قيادة مكافحة الإرهاب في لندن، "ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بالإرهاب".