تركيا تقصف 50 موقعاً للمتمردين الأكراد في شمال العراق آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: ديار بكر (تركيا) - فرانس برس

أكدت مصادر عسكرية تركية، الأربعاء، أن الطائرات التركية قصفت، الثلاثاء، أكثر من 50 موقعاً للمتمردين الأكراد في شمال العراق، من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.







واستهدفت الطائرات التركية، الاثنين، 18 موقعا على الأقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، في أول غارات تنفذ منذ أسابيع، وبعد أن بدأت تركيا الشهر الماضي مفاوضات مع زعيم الحزب، عبدالله أوجلان، في سجنه.







وقال مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، "أقلعت 16 مقاتلة اف-16 مساء الثلاثاء من قاعدتها في ديار بكر (جنوب شرق تركيا) وقصفت أهدافا في جبل قنديل شمال العراق على بعد 90 كيلومترا من الحدود" التركية.







وأضاف: "تمت إصابة أكثر من 50 هدفا خلال العملية التي استمرت 3 ساعات".