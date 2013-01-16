مؤتمر عالمي يتناول الانتفاضات والثورات في القرنين 19 و20 آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: العربية.نت

يفتتح المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية في جامعة منوبة في تونس مؤتمر عالمي يضم عدد من المفكرين والاكاديميين وذلك تحت عنوان: ثورة / ثورات: نحو مقاربة – مقارنة للانتفاضات والثورات في الفترة المعاصرة".



ويشارك معهد العربية للدراسات في الجلسة الافتتاحية بورقة للإعلامي هاني نسيره، حول المأزق الفكري للثورات العربية.



بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أبرز مفكري وأكاديمي تونس في مجال الفلسفة والتاريخ وعدد من البلدان العربية والأوربية الأخرى.



ورئيس المعهد هو أ.د. أحمد محفوظ حيث يتم تنظيم هذا الملتقى العالمي أيام 17 – 18 – 19 يناير/كانون الثاني 2013.



ويطرح اللقاء محاور مختلفة تسمح بالحوار المفتوح على الجامعات ومراكز البحث المغاربية والعربية والأوروبية حتى تتمكّن وجهات النظر المختلفة من الإجابة عن الأسئلة العديدة التي تُلْقى على الشهود والفاعلين والمواطنين.