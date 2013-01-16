متشددون إسلاميون يختطفون 5 يابانيين وفرنسياً بالجزائر آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: الجزائر - مسعود هدنة

قالت مصادر دبلوماسية ومحلية لـ"رويترز", إن متشددين إسلاميين اختطفوا 5 يابانيين وفرنسياً وإيرلندياً من منشأة نفطية في عين أمناس بجنوب الجزائر يوم الأربعاء، فيما أفادت صحيفة "الوطن" الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن عدد المختطفين ثلاثة، بينما لم يرد تأكيد من مسؤولين جزائريين.



وأوضحت مصادر إعلامية محلية في الجزائر أن هجوماً مسلحاً استهدف محطة بترولية في الثانية صباحا تشتغل بها "بريتيش بتروليوم" البريطانية, وشركة "سوناطراك" الجزائرية، وأن الإرهابيين جاءوا من شمال مالي واقتادوا المختطفين في سيارات رباعية الدفع وتوجهوا بهم نحو مكان مجهول في الصحراء.



والجدير بالذكر أن الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل وفي أعماق الصحراء الجزائرية، ومنها قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي التابعة للقاعدة الأم, وجماعة الجهاد والتوحيد التي تنشط في شمال مالي تعتاش على الفديات التي تجنيها من اختطاف أجانب سواء كانوا سواحا أو عاملين في حقول النفط في صحراء الجزائر.



وتحتفظ جماعة "التوحيد والجهاد" بـ 3 ديبلوماسيين جزائريين اختطفتهم قبل حوالي عام من القنصلية الجزائرية في مدينة "غاو" فيما أعدمت رابعا وأفرجت عن 3 آخرين.



وتفاوض هذه الجماعة السلطات الجزائرية على إطلاق سراح إرهابيين ودفع فدية من أجل إطلاق سراح الديبلوماسيين الرهائن وهو الطلب الذي ترفض الجزائر التعاطي معه.