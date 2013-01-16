مقتل 25 وإصابة 224 في سلسلة اعتداءات بالعراق

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب 224 بجروح في سلسلة اعتداءات وقعت صباح الأربعاء في بغداد وشمال العراق، على ما أفادت مصادر طبية وأمنية.ووقع أعنف هذه الاعتداءات في كركوك على مسافة 240 كلم شمال بغداد، حيث قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصيب 190 آخرون بجروح، حين فجر انتحاري سيارة مفخخة، على ما أفاد المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة صديق عمر رسول.

وفي طوز خورماتو إلى الجنوب قتل 4 وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، في اعتداء كان يستهدف قوات الأمن الكردية "السايش" ووقع على مقربة من مركز للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني.



وفي بغداد، أدت ثلاثة اعتداءات إلى سقوط خمسة قتلى، بينهم ثلاثة من الشرطة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات، غير أن "دولة العراق الإسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، تشن بانتظام هجمات تهدف إلى زعزعة الحكومة وتأجيج التوتر الطائفي في البلاد.



ووقعت سلسلة الاعتداءات غداة اغتيال النائب عن القائمة العراقية عيفان سعدون العيساوي المعروف بتصديه لتنظيم القاعدة، في اعتداء ينذر بزيادة حدة الأزمة السياسية القائمة بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وحلفائه في القائمة العراقية التي يهيمن عليها السنة.