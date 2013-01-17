إخلاء محطة قطارات في لندن بعد اشتعال حريق آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: لندن - رويترز

أعلنت شرطة النقل البريطانية أنه تم إخلاء محطة فيكتوريا لفترة وجيزة خلال ساعة الذروة، الخميس، بعد اشتعال حريق أسفل قطار كان يهم بالتوقف عند رصيف.



وقال متحدث إنه لا يوجد قتلى أو مصابون، مضيفاً أنه تم إخلاء المحطة بسبب الدخان الذي تصاعد من الحريق. وقالت متحدثة باسم فرقة أطفاء إنه تم قطع التيار الكهربائي عن الرصيف.



وكان القطار قادماً من المطار الدولي في جاتويك جنوب العاصمة لندن.



ويأتي الحادث في محطة فيكتوريا، بعد يوم من اصطدام طائرة هليكوبتر، في ساعة الذروة، الأربعاء، برافعة وسقوطها على طريق في وسط لندن.