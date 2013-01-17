إسرائيل تمرر خطة بناء كلية عسكرية في القدس الشرقية آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: القدس – فرانس برس

قامت لجنة إسرائيلية بتمرير خطة مثيرة للجدل ببناء كلية عسكرية على جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية الخميس.







وقال افيف تاترسكي من ار-عاميم التي تدعو إلى التقاسم "العادل" لمدينة القدس لوكالة فرانس برس "اللجنة المحلية أوصت بالموافقة على الخطة".







وأضاف "إنها حالياً في مرحلة جمع الاعتراضات. اللجنة المحلية توصي وبعدها تقوم لجنة الحي باتخاذ القرار".







وأكمل "أعتقد بأنه في الأسابيع القادمة سيتم الاستماع للاعتراضات من لجنة الحي وستقوم باتخاذ قرار الموافقة".







وأشار قائلا "عمليا، ستكون هذه المرحلة الأخيرة وقد يكون بإمكانهم خلال أشهر قليلة أن يبدأوا في إصدار العطاءات".







وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت بالفعل على بناء الكلية العسكرية التي ستبلغ مساحتها بحسب تقارير نحو 42 ألف متر مربع.







واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة" ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وينددون دائما بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.







وأثار المشروع انتقادات دولية واسعة ووصفه بعض أعضاء اليسار في مجلس بلدية القدس الإسرائيلية "بالاستفزاز".







وتقع كنائس مسيحية هامة في جبل الزيتون الذي يعتقد بأنه المكان الذي اعتقل فيه المسيح قبل صلبه بحسب التقليد المسيحي.