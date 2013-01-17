مقتل 19 وإصابة 91 آخرين في تفجيرات متفرقة بالعراق

قتل نحو 19 شخصاً على الأقل وأصيب 91 آخرون الخميس، في سلسلة تفجيرات في مناطق متفرقة من العراق، فيما شنت قوة عراقية هجوماً عنيفاً ضد أوكار تنظيم القاعدة في صحراء الأنبار غرب البلاد, وتأتي هذه الهجمات غداة مقتل 49 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين بجروح في سلسلة هجمات بينها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وقعت الأربعاء في مناطق متفرقة في العراق.ووقع أعنف هذه الهجمات بحسب المصادر في بلدة الدجيل "60 كلم شمال بغداد" حيث انفجرت سيارة مفخخة استهدفت حسينية ومديرية تربية البلدة ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 56 آخرين, حيث أفادت حصيلة سابقة بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 35 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين.

وكان مصدر طبي في مستشفى بلد العام، أكد في وقت سابق تسلم جثث سبعة أشخاص بالإضافة الى تسلم 35 جريحاً من التفجيرين اللذين وقعا في هذه البلدة التابعة لمحافظة صلاح الدين, ويشار إلى أن الدجيل هي إحدى البلدات التي يقطنها الشيعة في المحافظة ذات الغالبية السنية.



وفي محافظة بابل، أفادت المصادر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في بلدة القاسم, وقال مصدر في الشرطة إن "سيارة حافلة صغيرة مفخخة كانت متوقفة قرب الطريق السريع في البلدة انفجرت ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح".



وأفادت مصادر أمنية وطبية مقتل شخصين وإصابة شخص آخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش, في الحسينية الواقعة في ضواحي بغداد.



من جهة أخرى، أفاد العقيد أحمد الحسناوي مدير إعلام شرطة كربلاء أن عبوة لاصقة انفجرت بحافلة تقل زوارا باكستانيين في مرآب عون (10 كلم شمال كربلاء) عند الساعة 8,30 صباح اليوم".



وأكد جمال مهدي مسؤول إعلام الصحة أن 17 شخصا أصيبوا بالحادث بينهم ثمانية زوار باكستانيين نقلوا الى مستشفيات كربلاء للعلاج, كما، قتل النقيب فلاح أحمد في طوز خورماتو وهو ضابط في استخبارات الداخلية، في كمين نصبه لعناصر من تنظيم القاعدة وسط البلدة.

عملية استباقية لتنظيم القاعدة

من جهة أخرى، قتلت القوات العراقية عشرة من عناصر تنظيم القاعدة في "عملية استباقية" لا تزال مستمرة عند المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن فيما اعتقلت سبعة آخرين، بحسب مصادر أمنية.



وقال المقدم محمد خلف شلال من قيادة عمليات الأنبار إن "عملية استباقية نوعية تنفذها قوات مشتركة من الجيش والشرطة في أودية حوران ومكر الذيب والحسينية الواقعة بين القائم والرطبة منذ أمس، أسفرت عن مقتل عشرة من عناصر القاعدة واعتقال سبعة، وتم تدمير ست سيارات ذات دفع رباعي"، مؤكدا إصابة ثمانية من القوات العراقية المشاركة".