مواجهات دامية للسيطرة على مناجم ذهب في دارفور آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: نيويورك (الأمم المتحدة) - فرانس برس

أوقعت مواجهات بين قبائل متخاصمة للسيطرة على مناجم ذهب في شمال دارفور غرب السودان، مئة قتيل منذ مطلع يناير/كانون الثاني، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء.







وقال مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ادواردو ديل بوي، إن هذه المواجهات أسفرت عن إحراق عدة قرى، ووقع أعنفها بين الخامس والتاسع من يناير/كانون الثاني، لكن مراقبي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من التوجه على الفور إلى المكان.







وأضاف أن "أكثر من مئة شخص قتلوا، واضطر حوالي 70 ألفي آخرين إلى مغادرة منازلهم في منطقة مناجم الذهب في جبل عامر بشمال دارفور".







وأوضح المتحدث أن "الصدامات بين قبيلتي بني حسين وإبالة للسيطرة على مناجم الذهب هدأت، لكن الوضع ما زال متوتراً في المنطقة".







وأشار إلى أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، تمكنت من إرسال 75 طناً من المساعدات وحماية قوافل برنامج الأغذية العالمي التي توجهت إلى المكان.







وحاولت البعثة إرسال دورية إلى منطقة المعارك، لكن "عناصر مسلحة منعت وصولها". وسوف تنظم الأمم المتحدة والسلطات السودانية، الخميس، "مؤتمر مصالحة".







وأوقعت الحرب الأهلية في دارفور منذ العام 2003 ما لا يقل عن 300 ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة، و10 آلاف حسب الخرطوم، وتسببت بنزوح أكثر من مليون شخص.