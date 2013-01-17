وزير التربية البحريني ١٠٨ مدارس تعرضت للتخريب منذ الأزمة آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: المنامة - محمد العرب

كشف الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين لـ"العربية.نت" بأن المدرسة الفلبينية بالمنامة تعرضت لهجوم بقنابل المولوتوف الحارقة، من قِبل بعض الخارجين عن القانون المنتمين إلى حركات راديكالية غير مرخصة في إشارة إلى "حركة حق وخلاص أحرار البحرين" التي يقبع قادتها في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في البحرين.







وأضاف النعيمي أن هذا العمل التخريبىي يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الأعمال التخريبية التي انطلقت بعد أزمة فبراير ٢٠١١ في البحرين للتأثير على سير العملية التعليمية بالمملكة وتعطيلها، مشيراً إلى أن عدد الاعتداءات على المدارس في البحرين بلغ حتى الآن 108 اعتداءات كان آخرها المدرسة الفلبينية.



هذا و حصلت "العربية.نت" على صور من الهجوم الذي تعرضت له المدرسة الفلبينية اليوم، ورصدته كاميرا المراقبة الأمنية.