استهداف موكب وزير الرياضة اللبناني في طرابلس آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: طرابلس - رويترز

تعرض موكب وزير الشباب والرياضة اللبناني، فيصل كرامي، نجل رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، إلى إطلاق نار، أدى إلى إصابة 4 أشخاص. وقال شاهد إن مسلحين أطلقوا النار على موكب الوزير في شارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، اليوم الجمعة، مما أدى الى إصابة شخصين على الأقل بجروح وإصابة سيارة دورية أمنية بطلقات نارية. وقال مسعفون إن كرامي لم يلحق به أي أذى على ما يبدو.



إلى ذلك، أدى الهجوم إلى احتراق سيارة جيب تابعة للوزير، والتي كانت تمر عند مستديرة شارع عزمي. وعلى الفور، حضرت عناصر الدفاع المدني وعملت على إطفاء الحريق.



من جهته، أفاد كرامي بأن 4 أشخاص من ركاب سيارة الجيب التابعة له أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات. هذا وسادت حال من الهلع المنطقة ومحيطها.







إلى ذلك، طمأن كرامي، في حديث تلفزيوني، أنه "بخير وإطلاق النار عليه هو استهداف لأمن طرابلس"، مؤكداً أن طرابلس مدينة العيش المشترك.