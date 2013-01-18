الطاقة الذرية لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إيران آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: فيينا - رويترز

قال رئيس وفد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوفد فشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستئناف تحقيق في أبحاث مشتبه بها نتاج قنبلة نووية، وذلك بعد عودته، اليوم الجمعة، من محادثات عقدت في طهران على مدى يومين.







وقال هيرمان ناكايرتس، نائب المدير العام للوكالة، إنه تم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات في 12 فبراير/شباط في طهران.







وقال للصحافيين في مطار فيينا: "أجرينا مناقشات مكثفة على مدى يومين. لا تزال الخلافات قائمة، وبالتالي لم نتمكن من الانتهاء من منهج متكامل لحل القضايا العالقة".







وأضاف أنه لم يتم السماح لفريقه بزيارة موقع بارشين العسكري كما كان يتمنى.