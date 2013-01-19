مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية في الجزائر آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: نيويورك - فرانس برس

دان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجوم على مجمع عين أمناس للغاز في الجزائر واحتجاز الرهائن من قبل إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.







وقالت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس في بيان، إن "مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في عين أمناس في الجزائر".



بوأضافت أن المجلس يعبّر عن "تعاطفه العميق مع ضحايا هذه الأعمال الشنيعة وتعازيه الصادقة لعائلاتهم، ومع شعب وحكومة الجزائر والدول التي تضرر مواطنون لها" في الهجوم.



يأتي هذا بعد تحرك دولي واستنفار غربي، سعى إلى معالجة أزمة الجزائر التي تفاقمت إثر وقوع عدد من الضحايا، بعد محاولة الجيش الجزائري تحرير الرهائن الذين احتجزوا في مجمع للغاز في عين أمناس، وسط تخوف من وقوع مزيد من الضحايا، وامتداد الأزمة إلى مناطق وبلدان أخرى.



وكانت مجموعة إرهابية مسلحة تنتمي إلى القاعدة في بلاد المغرب احتجزت عدداً كبيراً من الرهائن الأجانب، والجزائريين، بينهم أمريكيون وفرنسيون، ويابانيون وجنسيات أخرى.