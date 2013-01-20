طائرات بدون طيار تقتل 4 من تنظيم القاعدة في اليمن آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: صنعاء - فرانس برس

لقي 8 أشخاص، بينهم أربعة على الأقل من أعضاء تنظيم القاعدة، مصرعهم إثر هجمات لطائرات بدون طيار في محافظة مأرب في اليمن مساء السبت.







وبمقتل هؤلاء يرتفع عدد الذين قتلوا في غارات بطائرات من دون طيار أمريكية استهدفت تنظيم القاعدة منذ 24 كانون الأول/ديسمبر إلى 22.







وتحدث مصدر قبلي عن ثلاث غارات، أخطأت أولاها هدفها، بينما أصابت الثانية سيارة رباعية الدفع وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص في وادي عبيدة على بعد حوالي 170 كلم شرق صنعاء.







وأوضح أنه لم يتم التعرف سوى على هوية شخص واحد من القتلى هو إسماعيل بن جميل أحد عناصر القاعدة المعروفين في البلدة"، مشيرا إلى أن جثث العناصر الثلاثة الذين كانوا إلى جانبه كانت متفحمة.







أما الغارة الثالثة، فقد استهدفت سيارة رباعية الدفع في القطاع نفسه، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص، بينهم أحد أفراد عشيرة آل حتيك التي تقيم في المنطقة.







وتقدم الطائرات الأمريكية من دون طيار دعما للقوات اليمنية التي تقاتل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي ولد في كانون الثاني/يناير 2009 من دمج فرعي القاعدة في السعودية واليمن.







وأكد رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن اللواء علي حسن الأحمدي في الثامن من كانون الثاني/يناير أن الهجمات التي تشنها هذه الطائرات على أهداف للقاعدة في اليمن ستتواصل في إطار التعاون بين صنعاء وواشنطن للتصدي للإرهاب.