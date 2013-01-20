12 جثة في عين أمناس تعود ليابانيين تم إيداعها المشرحة آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: عين أمناس - فرانس برس

تعود 12 جثة من الجثث التي نقلت إلى المشرحة في عين أمناس، إثر الهجوم الذي تعرض له موقع لإنتاج الغاز الأربعاء جنوب شرق الجزائر من قبل مجموعات إسلامية مسلحة إلى يابانيين، بحسب مصدر طبي الأحد في عين أمناس.







وقال المصدر إن "12 من الجثث التي تم إيداعها المشرحة تعود ليابانيين", في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية أن لا معلومات لديها عن مصير عشرة يابانيين.







وقالت السلطات اليابانية إنه ليس لديها معلومات عن مصير عشرة من رعاياها العاملين في الجزائر لحساب شركة "جي جي سي" اليابانية، التي لديها 17 يابانياً يعملون في موقع عين أمناس لإنتاج الغاز الذي هوجم الأربعاء من قبل مسلحين إسلاميين.







ورداً على سؤال بشأن جنسيات باقي ضحايا الاعتداء، قال المصدر الطبي "بالنسبة للبقية لا نزال نجمع المعلومات"، دون مزيد من التوضيح.







وأفاد رهينتان جزائريان سابقان يعملان في الشركة اليابانية في الموقع "قتل تسعة يابانيين" أثناء العملية الإرهابية، التي انتهت بشكل عنيف السبت بعد هجوم شنه الجيش الجزائري.







ومن المقرر أن تقلع طائرة خاصة حكومية قريباً من طوكيو لنقل سبعة يابانيين آخرين يعملون في الشركة اليابانية تأكدت سلامتهم ونجاتهم بعد الهجوم.