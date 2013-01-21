الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مخيم لناشطين فلسطينيين آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 المصدر: بيت اكسا - فرانس برس

أعطى الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أوامر لفلسطينيين بإخلاء 4 خيم ومبنى قيد الإنشاء في قرية بيت اكسا في الضفة الغربية، حيث يقيمون مخيما منذ الجمعة، تنديدا بعمليات مصادرة الأراضي.







ولم يعط متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مهلة محددة للإخلاء، إلا أنه أشار إلى أن 3 خيم ومبنى موجودة على أراض عائدة للدولة، في حين أقيمت الخيمة الـ4 عند خط مرور الجدار الفاصل.







وكان ناشطون أقاموا الجمعة هذا المخيم وأطلقوا عليه اسم "باب الكرامة" تنديدا بمصادرة الجيش الإسرائيلي 50 هكتارا من الأراضي في بيت اكسا شمال غرب القدس.







وأعلن الجيش محيط الموقع منطقة عسكرية مغلقة، حيث وصل بعض الجنود، الأحد، لاتخاذ تدابير بحق منظمي المخيم، في وقت كان 200 ناشط فلسطيني في المكان.







وقال سعيد يقين، وهو أحد منظمي التحرك إن "الأمر الأول الذي قمنا به كان تمزيق الوثائق ورميها في وجه الجنود. نحن والشعب الفلسطيني بأسره نعارض ونرفض أوامر الجيش الإسرائيلي".







وتابع "إنها لحظة دقيقة بالنسبة لنا، هذه المرة الأولى منذ عام 1967 التي يمزق فيها أحدهم أمرا من الجيش"، مضيفا "الأرض هنا محتلة، والقانون الدولي يمنع المساس بها".







ويأتي مخيم بيت اكسا بعد مخيم آخر أقيم في 11 كانون الثاني/يناير عند موقع مشروع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية، وتم إخلاؤه بعد يومين من إقامته.







وندد المتحدث باسم الجيش، بما سماه "استفزازا يرمي إلى تقويض النظام في الضفة الغربية".







وأضاف "إذا أرادوا التنديد بترسيم جدار الفصل الذي وافقت عليه السلطات الشرعية في إسرائيل، فبإمكانهم اللجوء إلى المحاكم التي أمرت مرات عدة في السابق بإجراء تغييرات على المخطط المرسوم".