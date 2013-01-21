الرعايا الروس عالقون على الحدود اللبنانية بسبب التأشيرات

أفاد مراسل "العربية" عن بدء وصول الروس إلى الحدود اللبنانية مع سوريا وذلك عبر 5 حافلات فيما كان هناك مواطنون من روسيا عالقون على الحدود اللبنانية السورية بسبب عدم حصولهم على التأشيرات.وأكد أن هناك 3 سيارات كانت تنقل دبلوماسيين تمكنوا من دخول لبنان فيما يبقى بعض المدنيين وهم تقريباً 80 عالقون بانتظار الانتهاء من إجراءات التأشيرات.ووصلت اليوم إلى لبنان طائرتان روسيتان لإجلاء 450 من الرعايا الروس المقيمين في سوريا وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أنها سترسل الطائرتين إلى بيروت لنقل من يرغب في مغادرة الأراضي السورية.ويبلغ عدد المواطنين الروس المقيمين في سوريا نحو 5 آلاف و300 شخص مقيدين في سجلات سفارة بلادهم في دمشق.من جانبها رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إجلاء رعايا روس من سوريا يعكس تقييم موسكو أن قوات النظام فقدت سيطرتها على البلاد بعد نحو سنتين من القتال.وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان الإعلان مؤشرا على بدء عملية إجلاء واسعة .إلا أنها أشارت الى أن هناك نحو 30 ألف مواطن روسي بمن فيهم موظفون حكوميون وعسكريون ومتعهدون في القطاع الخاص في سوريا.يشار الى أن موسكو كانت قد أغلقت قنصليتها في حلب الأسبوع الماضي.

وروسيا هي إحدى آخر البلدان التي لا تزال تدعم سوريا التي حصد فيها النزاع منذ 22 شهراً أكثر من 60 ألف قتيل، كما تقول الأمم المتحدة.



ولا يزال عدد من رعايا روسيا ممن يعملون بشركات روسية لها وجود في سوريا يعيشون هناك.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن مصادر عسكرية قولها إن السفن المشاركة في المناورات العسكرية قبالة السواحل السورية قد تستخدم في عمليات إجلاء الرعايا الروس.