بدء محاكمة المتهمين في قضية فتاة الهند المغتصبة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: نيودلهي - فرانس برس

تبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الهندية محاكمة 5 متهمين باغتصاب طالبة جامعية في 16 كانون الأول/ديسمبر جماعيا ثم قتلها، وسط أجواء مشحونة في البلاد، وتحت ضغط الرأي العام الذي يطالب بالانتقام.







ويمثل المتهمون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاما أمام محكمة الجنايات في نيودلهي إنفاذا لمسار قضائي مختصر، فيما يمثل متهم سادس يبلغ 17 عاما أمام محكمة للأحداث.



ويتهم هؤلاء بالاغتصاب والقتل والخطف والسرقة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.







ونزل آلاف من النساء إلى شوارع نيودلهي للمطالبة بمزيد من الأمن وتشديد المحاسبة على أعمال العنف المرتكبة بحقهن.







وخلال اليومين الماضيين، تقدم أحد المتهمين بطلب إلى المحكمة العليا بنقل المحاكمة إلى خارج نيودلهي، حيث يخشى ألا يستفيد من الحق بمحاكمة عادلة.







ويعتزم محامو الدفاع الدفع ببراءة المتهمين. كما يتهمون الشرطة بأنها سحبت إفادات المتهمين تحت التعذيب.



وارتفعت نسبة جرائم الاغتصاب في نيودلهي 23% عام 2012 بالمقارنة مع العام السابق، وتعتبر العاصمة المكان الأخطر في الهند لهذا النوع من الجرائم.