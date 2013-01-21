كتيبة الملثمين تتوعد الدول المشاركة في حرب مالي آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - قناة العربية

توعدت المجموعة التي خطفت الرهائن في منشأة عين أمناس بزيادة عملياتها ضد الدول المشاركة بالعملية العسكرية في مالي.



وأعلنت السلطات الأمنية الجزائرية أنها اعتقلت ستة مهاجمين من مجموعة الخاطفين، وكان الجيشُ الجزائري أعلن أمس انتهاء العملية، إلا أنه ما يزال ينفذ عملية تمشيط واسعة في محيط المنشأة، بحثا عن مسلحين فارين.



وأعلنت مصادر أمنية ارتفاع عدد القتلى من الرهائن إلى 48، ومن جهته أكد وزير الطاقة الجزائري بعد زيارته للمنشأة أن بلاده لن تسمح للأجانب بالمساعدة في تأمين منشآتها النفطية، وأن تشغيل المحطة سيستأنف بعد يومين.



كما حذرت الولايات المتحدة من وجود تهديد مرتفع من تعرض المواطنين الأمريكيين للإرهاب والخطف في الجزائر، وسمحت لعائلات موظفي سفارتها بمغادرة البلاد.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها سمحت لأفراد العائلات بمغادرة الجزائر في أعقاب الهجوم على موقع عين أمناس النفطي، وتحدثت الوزارة عن تهديدات قوية بخطف مواطنين غربيين.