معارض أهوازي يتهم آخر بحريني بتهديده بالقتل بسبب إيران

شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حرباً كلامية ونقاشاً حاداً بين المعارض البحريني محمد البوفلاسة والمعارض الأهوازي محمد مجيد حول إعدام خمسة أهوازيين على يد النظام الإيراني.وتفجر النقاش عندما اتهم المعارض البحريني، محمد البوفلاسة، بأن المعدومين يستحقون الإعدام لأنهم قتلوا العشرات من الأبرياء على حد قوله، وهو ما أثار حفيظة المعارض الأهوازي محمد مجيد، الذي طالب البوفلاسة بمصدره ودليله على ما اعتبره تظليلاً للرأي العام ودفاعاً عن جرائم النظام الإيراني، خاصة أن عشرات الدول والمنظمات استنكرت إقدام النظام الإيراني على تنفيذ أحكام الإعدام بحق النشطاء الأهوازيين.

فرد عليه المعارض البحريني محمد البوفلاسة: "حالياً أنت ومن ترافقه في كل سفرياتكما تحت الملاحظة، وسيتم التخلص منكما قريباً"، مما دفع بالمعارض الأهوازي لتسجيل دعوى قضائية حيث يقيم في أوروبا، متهماً البوفلاسة بتهديده بالقتل.



يذكر أن المعارض البوفلاسة كان قد سجن بسبب تبنيه للحراك الشيعي في مملكة البحرين، والذي تقوده شخصيات مقربة من إيران أعلنت في فبراير/شباط ٢٠١١ إقامة الجمهورية البحرينية، وهو ما اعتبرته المنامة محاولة انقلاب.



وقد حكمت المحاكم البحرينية على أغلب قادة الجمهورية البحرينية بالسجن المؤبد،

بينما ينادي المعارض الأهوازي محمد مجيد باستقلال الأهواز عن سيطرة النظام الإيراني الذي يصفه بالاحتلال، مستنداً على وثائق تاريخية تؤكد استقلال الأهواز قبل أن تصبح تحت سيطرة النظام الإيراني.