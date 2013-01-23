أحد مهاجمي عين أمناس كان سائقاً بشركة تعمل في الموقع آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: الجزائر - فرانس برس

صرح مصدر أمني جزائري الأربعاء، أن أحد أعضاء المجموعة الإسلامية الخاطفة التي نفذت الاعتداء على موقع تيقنتورين لإنتاج الغاز قرب عين أمناس جنوب شرق الجزائر قبل أسبوع، عمل في الماضي سائقاً لإحدى الشركات العاملة في الموقع.







وقال المصدر إن "أحد المهاجمين الذين قتلوا كان يعمل سائقاً لدى إحدى الشركات العاملة داخل الموقع واستقال من عمله قبل عام".



وتعذر على المصدر تحديد الشركة التي كان يعمل لديها السائق السابق، لكنه أكد أنه تم التعرف على جثته من قبل موظفين في الموقع.







وكانت القوات الخاصة الجزائرية شنت هجومين على الأقل، الأول الخميس الماضي غداة اعتداء المجموعة المسلحة لتحرير رهائن في المباني السكنية، والثاني منتصف نهار السبت ضد مسلحين تحصنوا مع سبعة رهائن أجانب في محطة الغاز.







وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين في حصيلة رسمية غير نهائية مقتل 37 رهينة أجنبية، ورهينة جزائري، و29 إرهابيا، إضافة إلى توقيف ثلاثة من المجموعة الخاطفة. يذكر أن معظم الرهائن قتلوا برصاصة في الرأس من طرف مختطفيهم.