أمل القبيسي أول امرأة ترأس جلسة البرلمان الإماراتي آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: دبي - عبدالله المطوع

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في سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة الإماراتية من خلال مشاركتها في صنع القرار، ترأست الدكتورة أمل القبيسي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الجلسة السادسة للمجلس.



وتعتبر الدكتورة القبيسي أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان الإماراتي لفترة، وهي أول امرأة منتخبة.



وتعكس مشاركة القبيسي نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص الحكومة الإماراتية على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف نواحي الحياة.



وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنها كإحدى بنات الإمارات تتشرف وتشعر بالفخر الشديد لكون المرأة محظية في دولة الإمارات بدعم المسؤولين لها.



وأضافت في حديث لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية": "أعتقد أن المرأة في دولة الإمارات تدرجت في جميع النواحي التي استطاعت أن تصلها".



يذكر أن مسيرة المجلس الوطني الاتحادي حظيت برعاية واهتمام وتوجيه من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011، وتعديل دستوري رقم 1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر، والخامس عشر الحالي"، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.



وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم رئيس الدولة رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي 22.2 بالمائة.



وقدمت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس، دورا متميزاً على الصعيد الداخلي من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، والمشاركة في مناقشة الموضوعات العامة، كما ترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.