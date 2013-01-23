إيران تقترح عقد المحادثات مع القوى الدولية في القاهرة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: طهران - فرانس برس

ذكرت إيران، الأربعاء، أنها اقترحت القاهرة مكانا لعقد محادثاتها مع الدول العظمى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، مؤكدة على أن المصريين "رحبوا" بذلك، بحسب وكالة ايسنا الطلابية للأنباء.







ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، بعد اجتماع للحكومة، أن إيران اقترحت أن "يُعقد الاجتماع التالي في القاهرة، ورحب أشقاؤنا المصريون بذلك.. وتتشاور مصر مع مجموعة 5+1".







إلا أنه أضاف أن "مشاورات تجري بين (كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد) جليلي وكاثرين اشتون" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي تمثل القوى الكبرى الست، بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة.







وقال صالحي إن "موعد ومكان عقد المحادثات سيتم الإعلان عنه من قبل المجلس الوطني الأعلى" المكلف بإجراء المفاوضات النووية.







وكان آخر اجتماع، جرى في موسكو في يونيو/حزيران، رفضت خلاله طهران دعوات مجموعة 5+1 للحد من نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، وطلبت تخفيف العقوبات المفروضة عليها.