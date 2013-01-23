الإخوان في الأردن الانتخابات شابتها مخالفات بالجملة

مقاطعة الإخوان

قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الأربعاء إن الانتخابات التشريعية شابتها "مخالفات بالجملة"، وأوضحت أن الإقبال "ضعيف جداً" على مراكز الاقتراع.وقال بيان صادر عن غرفة المتابعة والرصد في الحركة الإسلامية المعارضة إن هناك "مخالفات بالجملة في معظم المراكز الانتخابية على امتداد خارطة الوطن".وأوضح أن المخالفات "تتمثل في الشراء العلني للأصوات والتصويت العلني الواسع وعدم توفر الحبر السري، وسهولة إزالته والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع".كما أشار البيان إلى "تعطل شبكة الإنترنت وكسر أقفال بعض الصناديق ووقوع بعض المشاجرات والتوترات وإطلاق العيارات النارية وإصابة بعض المواطنين".وذكر البيان أن هناك "إقبالاً ضعيفاً جداً على الانتخابات" و"الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير حقيقية"، مشيراً إلى أن "النسبة الإجمالية على مستوى الوطن لا تزيد عن 16.7%".وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات حتى الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (14.00 تغ) 44.28% في حين تجاوز عدد المصوتين مليون شخص.وتطالب الحركة بقانون "عصري" يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها لهذه الانتخابات، معتبرة أن المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخاً للمجلس السابق"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.



وكان مجلس النواب الأردني أقر في يونيو/حزيران الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.



والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخراً لأول مرة، مفتوحة أمام الأردنيين تصويتاً وترشيحاً أحزاباً وأفراداً، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.