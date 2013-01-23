القوى الكبرى تدعو إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: بروكسل - فرانس برس

أعربت مجموعة 5+1 عن رغبتها في عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن ملفها النووي المثير للجدل "في أقرب وقت"، مبدية أسفها إزاء مماطلة طهران التي تستمر في اقتراح أماكن أو مواعيد جديدة للمفاوضات.







وأكد مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل مجموعة 5+1، والمكونة من "الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا", وقال "إننا نريد رؤية إيران تعود إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت كي نتمكن من إحراز تقدم ملموس للرد على مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني".







وذكر "أننا اقترحنا مواعيد ملموسة ومكانا للاجتماع في ديسمبر/كانون الأول، وفوجئت بشدة لأن إيران لا تكف مذ ذاك عن العودة إلينا، بشروط مسبقة جديدة بشأن آليات المفاوضات وخصوصاً عبر اقتراح أماكن جديدة للاجتماع, ومجموعة 5+1 مرنة للغاية والاتصالات مع الإيرانيين تجري بوتيرة منتظمة".







واقترحت إيران على مجموعة 5+1 عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن ملفها النووي في القاهرة، وهي فكرة وافقت عليها مصر، بحسب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الأربعاء.



وقال صالحي إن "تاريخ المفاوضات ومكان انعقادها سيعلنهما المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني المكلف بالتفاوض بشأن الملف النووي.



وتشتبه القوى الغربية بسعي إيران إلى تصنيع أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني، وهو ما تنفيه طهران باستمرار, كما ترفض إيران تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن هدفه مدني بحت، خلافاً لاتهامات الغربيين.