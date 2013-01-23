حزب العمال الكردستاني ينفي علاقته بقاتل الناشطات الكرديات آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: أنقرة - فرانس برس

نفى مراد كرايلان القائد العسكري في حزب العمال الكردستاني الأربعاء أن يكون الرجل الملاحق في فرنسا بتهمة اغتيال ثلاث ناشطات كرديات، وإحداهن من أبرز شخصيات الحزب، على علاقة بحركته المسلحة.







وصرح القائد لوكالة فيرات الموالية للأكراد من شمال العراق حيث معاقل حزب العمال الكردستاني وقيادته أن "الشخص المشار إليه ليس عنصرا في حركتنا ولا نعرفه نحن ولا قياديونا في أوروبا".







وأعلن مدعي باريس فرنسوا مولان الاثنين ملاحقة عمر غوني، وهو مواطن تركي 30 سنة قال إنه ينتمي منذ سنتين الى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره بلدان عدة منظمة إرهابية.







وقال كبير القادة في حزب العمال الكردستاني إن "الادعاءات بشأن علاقة المشتبه فيه بحزب العمال الكردستاني لا تعكس الواقع لأنه ليس من السهل الانتساب الى الكردستاني في سنتين، إن الكردستاني لا يجند بهذه الطريقة في أوروبا".







وأضاف كرايلان "لا يمكن لأحد أن يرتكب جريمة من هذا القبيل قبل الاستفادة من تدريب عسكري" مؤكدا أن اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث بلا شك من تنفيذ قاتل محترف, وتركيا التي تقاتل الكردستاني منذ 1984 متورطة في تلك الاغتيالات".







واغتيلت الناشطات الـ3 سكينة كانسيز 55 سنة القريبة من عبد الله أوجلان زعيم الكردستاني، وفيدان دوغان 32 سنة وليلى سويليميز 24 سنة بالرصاص في مكتب جمعية كردية شمال شرق باريس في التاسع من يناير/كانون الثاني.







وأشارت تركيا الى فرضية تصفية حسابات داخلية في الحركة الانفصالية الكردية على خلفية المفاوضات الجارية بين أنقرة والكردستاني.







وردا على سؤال حول تلك المفاوضات الرامية الى وقف المواجهات، قال كريلان إن السلطات التركية تشن حربا نفسية بدلا من محاولة إيجاد حل للنزاع الكردي الذي أسفر عن سقوط 45 ألف قتيل منذ أعلن الكردستاني الحرب على السلطة المركزية التركية سنة 1984.